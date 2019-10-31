Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Soner Yavuz yönetimindeki 1 WAJ 867 Belçika plakalı otomobil, Altıntepe Mahallesi yakınlarında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Devrilen otomobilde sıkışan sürücü Yavuz itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.
Hafif şekilde yaralandığı belirtilen Yavuz sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.