Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Serinhisar yönüne gitmekte olan Muhsin Tahmaz (46) yönetimindeki 20 VA 538 plakalı otomobil, Pınarcık mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Tahmaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA