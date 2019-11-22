Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

22.11.2019 03:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 03:56
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kale'den Denizli yönüne giden Mehmet Gökcek yönetimindeki 20 RS 734 plakalı otomobil, Medet kavşağında Nihat İsenlik'in kullandığı 64 HB 676 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Perihan (55) ve Gülsüm İsenlik yaralandı.

Sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Perihan İsenlik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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