Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Çardak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Çardak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bedirhan Şahin yönetimindeki 34 TU 5408 plakalı hafif ticari araç, Çardak ilçesinde yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan Hızır Kale olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü Bedirhan Şahin, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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