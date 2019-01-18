Denizli'de Trafik Kazaları: 2 Yaralı
Denizli'nin Bozkurt ve Çardak ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Denizli'nin Bozkurt ve Çardak ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan Albay yönetimindeki 20 UD 351 plakalı otomobil Bozkurt ilçesi Başçeşme Mahallesi girişinde önünde seyreden Hasan Umulan idaresindeki 07 VP 661 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücü Albay, otomobilde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla araçtan çıkartılan Albay, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan Melek Akkuş'un kullandığı 20 R 1260 plakalı hafif ticari araç Çardak ilçe girişinde yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü Akkuş, Çardak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA