Denizli'de Trafik Kazaları: 2 Yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla meydana gelen kazalarda 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ankara Bulvarı'nda seyreden ve sürücüsünün üzerinden kimlik çıkmayan 20 AAY 965 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı'na döneceği sırada sağanak nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil, refüjdeki uyarı levhasına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan sağanak dolayısıyla Ali Aygören Bulvarı'nda bir araç refüje çarptı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Trafik ekipleri, sağanak nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı önlem aldı.