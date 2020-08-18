Denizli'de trafik ışıklarıyla 'Maskeni Tak' çağrısı Denizli'de trafik ışıklarıyla 'Maskeni Tak' çağrısıDENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa 'Maskeni Tak' yazıları yerleştirdi.

Denizli'de trafik ışıklarıyla 'Maskeni Tak' çağrısı

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların farkındalıklarını artırmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa 'Maskeni Tak' yazıları yerleştirdi.

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı ilk günden bu yana aldığı önlemlerle başarılı çalışmalar gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir farkındalık çalışması daha gerçekleştirdi. Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, kent merkezindeki ana arter ve kavşaklarda yer alan trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa 'Maskeni Tak' yazıları yerleştirildi. Kentin önemli kavşaklarında yer alan 50 dolayında trafik sinyalizasyon sisteminde yer alan kırmızı ışığa 'Maskeni Tak' yazıları ile sürücülerde maske konusunda farkındalık yaratılmasının amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: DHA