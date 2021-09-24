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Denizli'de trafik güvenli sağlanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Denizli'de trafik güvenli sağlanacak

Denizli'de Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), Ortalama Hız Tespit Sistemi (OHTS) ve Park Tespit Sisteminin (PİTS) noktaları belirlendi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), Ortalama Hız Tespit Sistemi (OHTS) ve Park Tespit Sisteminin (PİTS) noktaları belirlendi.

Denizli'de trafikte can ve mal güvenliği, düzenli ve güvenli akış ile kural ihlali yapan araçların tespit edilmesi amacıyla Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), Ortalama Hız Tespit Sistemi (OHTS) ve Park Tespit Sisteminin (PTS) noktaları belirlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Denizli'de karayollarında yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek, trafik kural ihlalinde bulunan araçları tespit etmek, amacıyla Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), Ortalama Hız Tespit Sistemi (OHTS) ve Park Tespit Sistemi (PİTS) noktalarının kurulumu tamamlandı.

Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), 20 koridorda Ortalama Hız Tespit Sistemi (OHTS) ve 23 noktada Park İhlal Tespit Sistemi (PİTS) noktaları belirlendi. Ayrıca, kurulumu tamamlanan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS), Ortalama Hız Tespit Sistemi (OHTS) ve Park Tespit Sistemi (PİTS) noktalarının 01 Ekim 2021 Cuma günü itibariyle faaliyete geçirileceği öğrenildi - DENİZLİ

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