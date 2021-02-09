Denizli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
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Denizli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

09.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:19
Denizli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

DENİZLİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 ay süreyle yasaklandı.

DENİZLİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 ay süreyle yasaklandı.

Vali Ali Fuat Atik başkanlığında dün, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplandı. Koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi faaliyetlerin bir süre yasaklanmasına karar verildi. Toplantıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada;  vaka artışlarının önüne geçilebilmesi için bazı etkinliklerin kısıtlanması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, "Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak amacıyla ilimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda her türlü açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto eylemi ve benzeri etkinliklere bugünden itibaren bir ay süre ile müsaade edilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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