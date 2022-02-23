Aydın'da araç sayısı arttı

DENİZLİ (İHA) - Aydın'da Ocak ayında araç sayısı yüzde 4,5 artarak 499 bin 556 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da 2021 yılı Ocak ayında toplam araç sayısı 477 bin 986 iken, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 oranında bir artış göstererek 499 bin 556'ya ulaştı.

Otomobil sayısı arttı

Otomobil sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 artışla 197 bin 438'e ulaştı. Aydın'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 197 bin 438 adet otomobil, 10 bin 439 adet minibüs, 2 bin 794 adet otobüs, 76 bin 346 adet kamyonet, 9 bin 584 adet kamyon, 149 bin 324 adet motosiklet, 52 bin 660 adet traktör ve 971 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış ise yüzde 16,8 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 8 bin 207 adet ile motosiklette gerçekleşti.

7 bin taşıtın devri yapıldı

2022 yılı Ocak ayında Aydın'da toplam 7 bin 535 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada, 4 bin 273 adet ile otomobil yer alırken ardından bin 447 adet ile kamyonet, 939 adet ile motosiklet, 524 adet ile traktör, 172 adet ile minibüs, 106 adet ile kamyon, 58 adet ile otobüs ve 16 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Bin 55 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2022 yılı Ocak ayında toplam bin 55 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 354 adet ile otomobil yer alırken ardından 338 adet ile motosiklet, 203 adet ile kamyonet, 93 adet ile traktör, 63 adet ile kamyon ve 2'şer adet ile minibüs ve özel amaçlı araçlar geldi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Yerel