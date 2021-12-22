Aydın'da araç sayısı arttı

DENİZLİ (İHA) - Aydın'da Kasım ayı içerisinde toplam araç sayısı yüzde 4,7 oranında artarak 496 bin 969 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da 2020 yılı Kasım ayında toplam araç sayısı 474 bin 518 iken, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 oranında bir artış göstererek 496 bin 969'a ulaştı.

Otomobil sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artışla 196 bin 459'a ulaştı. Aydın'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde, 196 bin 459 adet otomobil, 10 bin 493 adet minibüs, 2 bin 804 adet otobüs, 75 bin 809 adet kamyonet, 9 bin 482 adet kamyon, 148 bin 771 adet motosiklet, 52 bin 211 adet traktör ve 940 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 17,5 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 8 bin 765 adet ile motosiklette gerçekleşti.

16 bin taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Kasım ayında Aydın'da toplam 16 bin 462 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada, 10 bin 354 adet ile otomobil yer alırken, ardından 3 bin 77 adet ile kamyonet, bin 501 adet ile motosiklet, 986 adet ile traktör, 273 adet ile minibüs, 196 adet ile kamyon, 53 adet ile otobüs ve 22 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

2021 yılı Kasım ayında toplam bin 365 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 576 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 339 adet ile otomobil, 197 adet ile kamyonet, 179 adet ile traktör, 72 adet ile kamyon ve 1'er adet ile minibüs ve otobüs geldi. - AYDIN

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