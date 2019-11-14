Denizli'de tomruk yüklü tır yandı
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Denizli'de tomruk yüklü tır yandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde park halindeki tomruk yüklü tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

14.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:00
Denizli'de tomruk yüklü tır yandı

'nin ilçesinde park halindeki tomruk yüklü tır, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesinde park halinde bulunan 20 H 7795 plakalı tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kayalık şubesi ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale gelirken, tırın dorsesinde bulunan tomruklar da zarar gördü.

Kaynak: AA
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