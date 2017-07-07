Denizli'de Tırla Çarpışan Tankerdeki Patlama

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tırla çarpışan yakıt tankerinin patlaması sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki kız çocuğu ile 4 yaşındaki erkek kardeşinin cenazeleri, otopsi işleminin ardından amcaları tarafından teslim alındı.



Sarayköy'deki orman yangınına müdahale için dozer taşıyan tırla çarpışan yakıt tankerinin patlaması sonucu alev alan cipte yaşamını yitiren Efe (4) ve ablası Zeynep Şama'nın (8), İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.



Çocukların cenazeleri, amcaları Mesut ve yakınları tarafından teslim alındı.



İki kardeşin kaza yerinde bulunan kemik parçalarından alınan örneklerin, anneleri Gülser Şama'dan alınan DNA örneğiyle eşleştiği belirtildi.



Çocukların naaşlarının Denizli'nin Tavas ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.



Olay



Denizli-Aydın karayolunda 4 Temmuz'da, Melih Diğrek idaresindeki 45 AY 241 plakalı LPG taşıyan tanker, Sarayköy'deki orman yangınına müdahale için dozer götüren Hüseyin Avcı'nın (41) kullandığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (DESKİ) ait 20 YS 346 plakalı tırla çarpışmış, kaza sonrası tankerde patlama meydana gelmişti.



Tanker ve tır şoförleri, kaza yerinde yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.



Kazanın ardından alev alan araçlardan yabancı plakalı cipte olan, Fransa'dan memleketleri Tavas ilçesine tatile geldikleri öğrenilen Şama ailesinin kayıp çocukları Efe ve Zeynep'e ait kemik parçaları arama sonucu bulunmuştu.