Denizli'de Tırla Çarpışan Tankerdeki Patlama

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden tır sürücü Hüseyin Avcı, memleketi Denizli'de toprağa verildi.



Avcı'nın cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak merkez Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'ndeki Bağbaşı Merkez Camisi'ne getirildi.



Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız Avcı'nın yakınlarına başsağlığı diledi.



Cenazede Avcı'nın oğlu Murat Avcı göz yaşlarına hakim olamadı. Namazının ardından Avcı'nın cenazesi Bağbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.



Avcı'nın 3 yıldır Denizli Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak çalıştığı öğrenildi.



Denizli-Aydın karayolunda 4 Temmuz'da, Melih Diğrek idaresindeki 45 AY 241 plakalı LPG taşıyan tanker, Sarayköy'deki orman yangınına müdahale için dozer götüren Hüseyin Avcı (41) yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (DESKİ) ait 20 YS 346 plakalı tırla çarpışmış, kaza sonrası tankerde patlama meydana gelmişti.



Kazada, LPG tankeri sürücüsü Diğrek, tır sürücüsü Avcı olay yerinde yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.



Kaza anında alev alan araçlardan birinde olan ve Fransa'dan memleketleri Tavas ilçesine tatile geldikleri öğrenilen Şama ailesinin kayıp çocukları Efe ve Zeynep Şama'ya ait kemik parçaları arama sonucu bulunmuştu.