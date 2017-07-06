Denizli'de Tırla Çarpışan Tankerdeki Patlama

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan tırla çarpıştıktan sonra patlayan tankerde hayatını kaybeden sürücü Melih Diğrek, memleketi Aydın'da toprağa verildi.



Diğrek'in cenazesi, merkez Efeler ilçesi Kadıköy Mahallesindeki Kadıköy Camisi'ne getirildi.



Anne Nurten Diğrek rahatsızlığından dolayı cenazeye katılamazken baba Muttalip Diğrek oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü.



Kardeşinin yanına defnedildi



Kılınan cenaze namazının ardından Diğrek'in cenazesi İncirliova ilçesinde Asri mezarlığına götürülerek 10 yıl önce tren kazasında hayatını kaybeden kardeşi Mehmet Diğrek'in yanına defnedildi.



Diğrek'in, 3 yıl önce amatör takımlarından Kadıköyspor'da top koşturduğu ancak maddi imkansızlıklardan dolayı futbolu bıraktığı öğrenildi.



Olay



Denizli-Aydın karayolunda 4 Temmuz'da, Melih Diğrek idaresindeki 45 AY 241 plakalı LPG taşıyan tanker, Sarayköy'deki orman yangınına müdahale için dozer götüren Hüseyin Avcı (41) yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (DESKİ) ait 20 YS 346 plakalı tırla çarpışmış, kaza sonrası tankerde patlama meydana gelmişti.



Kazada, LPG tankeri sürücüsü Diğrek, tır sürücüsü Avcı olay yerinde yaşamını yitirmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.



Kaza anında alev alan araçlardan birinde olan ve Fransa'dan memleketleri Tavas ilçesine tatile geldikleri öğrenilen Şama ailesinin kayıp çocukları Efe ve Zeynep Şama'ya ait kemik parçaları bulunmuştu.