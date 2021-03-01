Denizli'de tırın çarptığı binada hasar oluştu
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Denizli'de tırın çarptığı binada hasar oluştu

01.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:12
Denizli'de tırın çarptığı binada hasar oluştu

Denizli'de, geri manevra yapan tırın çarptığı evde hasar meydana geldi.

Denizli'de, geri manevra yapan tırın çarptığı evde hasar meydana geldi.

Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde, dün gece, Durmuş G'nin kullandığı 19 SF 994 plakalı tır, geri manevra esnasında, Ali İhsan ve Meryem Uslu çiftinin evine çarptı.

Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, binada hasar oluştu.

Meryem Uslu, gazetecilere, "Gece büyük bir gürültüyle uyandık, toz içerisinde kaldık. Çok şükür yaralanma olmadı. Hasar gören binanın onarılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Mahalle muhtarı Şaban Heybeli de ailenin kazayı ucuz atlattığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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