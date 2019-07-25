Denizli'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut K. idaresindeki 63 EJ 792 plakalı tır, İbrahim Arızman (70) yönetimindeki 20 HL 095 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Arızman ve eşi Ayşeana Arızman (70), otomobilde sıkıştı.

Sürücü Arızman olay yerine hayatını kaybetti. Arızman'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Ayşeana Arızman'ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Arızman'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere hastaneye götürdü. Ayşeana Arızman da hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Mahmut K. ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA