Denizli'de Tır ile Çarpışan Lpg Tankeri Patladı: 3 Ölü - Ek Fotoğraflar

Denizli'de Tır ile Çarpışan Lpg Tankeri Patladı: 3 Ölü - Ek Fotoğraflar

Denizli'de Tır ile Çarpışan Lpg Tankeri Patladı: 3 Ölü - Ek Fotoğraflar