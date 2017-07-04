Denizli'de Tır Ile Çarpışan Lpg Tankeri Patladı 3 Ölü

İşte Adil Öksüz'ü sorgulayan savcının atandığı il!
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Etkili yağış geliyor
Teslim olan teröristin arkadaşlarının cesetlerine baktığı o an
Kamyon ile çarpışan yakıt tankeri patladı: 3 ölü, 5 yaralı
Galatasaray sessiz sedasız 4. transferi yaptı
Vali tüm sahili halka kapattı, ailesiyle keyfini çıkardı!
Sıcaklık rekorunu bu sene de aynı ilçe kırdı: 61 derece
İç çamaşırıyla şirkette dolaşıp kadınları taciz edince kovuldu!
İstanbul'da soygun girişimi! Hırsızlar polisle çatıştı: 4 yaralı
Okul müdürüne bombalı tuzak
Ve Emenike resmen gitti
Erdoğan'ın çağrısıyla kumar sitelerine topyekûn savaş başlatıldı
Avukat olacak Bahar Candan'a "Adalet Bakanı" soruldu
Veda notu, Demet Akalın'ı gözyaşlarına boğdu!
Dünyaca ünlü güreşçimizi canlandıracak olan Çağatay, servet kazanacak