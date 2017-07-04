Denizli'de Tır Ile Çarpışan Lpg Tankeri Patladı 3 Ölü

Denizli'de Tır Ile Çarpışan Lpg Tankeri Patladı 3 Ölü

Denizli'de TIR ile çarpışan LPG tankeri patladı 3 ölü (6)

Denizli'de TIR ile çarpışan LPG tankeri patladı 3 ölü (6)