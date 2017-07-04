Denizli'de Tır Ile Çarpışan Lpg Tankeri Patladı 3 Ölü

İşte Adil Öksüz'ü sorgulayan savcının atandığı il!
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Etkili yağış geliyor
Teslim olan teröristin arkadaşlarının cesetlerine baktığı o an
Kamyon ile çarpışan yakıt tankeri patladı: 3 ölü, 5 yaralı
Galatasaray ve Fener'e dev çalım! İstanbul'a geldi
Vali tüm sahili halka kapattı, ailesiyle keyfini çıkardı!
Sıcaklık rekorunu bu sene de aynı ilçe kırdı: 61 derece
Dünyaca ünlü güreşçimizi canlandıracak olan Çağatay, servet kazanacak
Veda notu, Demet Akalın'ı gözyaşlarına boğdu!
54'lük Hülya'dan sütyenli "taş gibiyim" pozu
PKK'lı teröristin üzerinden çıkan kroki, patlayıcı gömüsüne götürdü
Elbisesini düzeltmek isterken, göğüsleri dışarı fırladı
Türkiye'nin tavrı etkili oldu, ABD tablet yasağında geri adım attı
Fenerbahçe Pepe'ye teklif yaptı
Terör örgütü DEAŞ, "Bağdadi öldü" diyenleri diri diri yakacak!