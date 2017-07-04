Denizli'de Tır Ile Çarpışan Lpg Tankeri Patladı: 3 Ölü - Geniş Haberiyle Birlikte

Denizli'de TIR ile çarpışan LPG tankeri patladı: 3 ölü (3)



DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde LPG tankeri ile Sarayköy ilçesindeki yangına müdahale için giden iş makinası yüklü TIR çarpıştı. LPG tankeri büyük bir gürültü ile patlarken, olayda TIR ve tanker şoförü ile TIR'da bulunan bir DESKİ görevlisinin hayatını kaybettiği öğrenildi.



Olay, Denizli İzmir Karayolu'nun Sarayköy Mevkii'nde saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne seyreden LPG tankeriyle Sarayköy'deki yangına müdahale için giden iş makinası yüklü TIR çarpışınca büyük bir patlama meydana geldi. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin olayda TIR ve tanker şoförü ile TIR'da bulunan bir DESKİ görevlisinin hayatını kaybettiğini ve 3 yaralının bulunduğunu söyledi. Ayrıca patlamanın etkisiyle tankerin arkasında bulunan yabancı plakalı bir otomobil de alev alırken, otomobilde kaç kişinin olduğunu tespit etmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, Denizli-İzmir Karayolu trafiğe kapatıldı.