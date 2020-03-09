Denizli'de tilkilere havadan kuduz aşısı karışımlı yem atıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Denizli'de tilkilere havadan kuduz aşısı karışımlı yem atıldı - Haber
Denizli, Güncel

Denizli'de tilkilere havadan kuduz aşısı karışımlı yem atıldı

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tilkiler için havadan kuduz aşısı karışımlı yem atıldığını belirterek, vatandaşları yemle temas etmemeleri konusunda uyardı.

09.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:30
Denizli'de tilkilere havadan kuduz aşısı karışımlı yem atıldı

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tilkiler için havadan kuduz aşısı karışımlı yem atıldığını belirterek, vatandaşları yemle temas etmemeleri konusunda uyardı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl başlatılan "Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini" projesi kapsamında ikinci etap yemlerin, 6 Mart'tan itibaren Denizli Çardak Havalimanı'ndan havalanan uçaklarla atılmaya başladığı kaydedildi.

Aşılı yemlerin tilkiler için geliştirildiği belirtilirken, "Temas edildiği takdirde insan kokusu sineceğinden yemin tilkiler için çekiciliği azalır. Açılmış kapsüle temas eden kişilerin önce kapsülle temas eden vücut bölgelerini su ve sabunla yıkamaları ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca 2020 aşılama programı kapsamında il genelinde 29 Mayıs'a kadar sahipli ve sahipsiz 14 bin 550 köpek ve kediye ulaşılarak kuduz hastalığına karşı aşılanmalarının sağlanacağı bilgisine de yer verildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi Haber
FETÖ'cü gizli tanık: Erdoğan'ın üstünden düştüğü ata ilaç verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Emrah Hülya Avşar Haluk Levent Müslüm Gürses
Spor Podolski Ünal Karaman Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Denizli'de tilkilere havadan kuduz aşısı karışımlı yem atıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 17:58:09. #1.14#