Denizli'de ters yöne girip kaza yapan alkollü sürücüye 5 bin lira ceza kesildi
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Denizli'de ters yöne girip kaza yapan alkollü sürücüye 5 bin lira ceza kesildi

23.10.2020 21:47 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:50
Denizli'de ters yöne girip kaza yapan alkollü sürücüye 5 bin lira ceza kesildi

Denizli'de ters yöne girip park halindeki araca çarpan alkollü sürücüye 5 bin lira ceza uygulandı.

Denizli'de ters yöne girip park halindeki araca çarpan alkollü sürücüye 5 bin lira ceza uygulandı.

İbrahim Y. idaresindeki 20 AEN 996 plakalı otomobil, ters yönden ilerlediği Lise Caddesi'nde park halindeki bir otomobile çarptı. Sürücünün yara almadığı kazanın ardından polis ekibini karşısında gören İbrahim Y. arabadan aşağı inerek yere oturdu.

Polis ekiplerine, şehrin yabancısı olduğu için ters yöne girdiğini savunan İbrahim Y'nin yapılan kontrollerde 120 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, trafiği tehlikeye düşürmekten, ters yönde ilerlemekten, alkollü araç kullanmaktan 5 bin lira para cezası uygulandı, otomobil trafikten men edildi.

İbrahim Y'ye ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske takmamaktan da 900 lira para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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