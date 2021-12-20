Denizli'de terör propagandası yaptığı iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de terör propagandası yaptığı iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan hükümlü yakalandı

Denizli'de terör propagandası yaptığı iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan hükümlü yakalandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı suçlamasıyla hakkında 1 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A'nın kentte olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Son dakika: Emine'nin ölümü davasında gazino işletmecisine insan ticareti suçundan 10 yıl hapis

Son dakika: Emine'nin ölümü davasında gazino işletmecisine insan ticareti suçundan 10 yıl hapis

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title