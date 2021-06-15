Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı
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Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı

Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen iki şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında, iki kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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