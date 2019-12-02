Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Denizli'de, sosyal medyada terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

02.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:10
Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

'de, sosyal medyada terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında D.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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