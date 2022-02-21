Denizli'de "terör propagandası" suçundan aranan 2 firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Denizli'de "terör propagandası" suçundan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de

Denizli'de, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptığı suçlamasıyla haklarında 1 yıl 4 ay ve 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. ile B.D'nin kentte olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Propaganda, Denizli, Terör, Güncel, Haberler

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