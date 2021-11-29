Denizli'de terör propagandası suçundan aranan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Denizli'de terör propagandası suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de terör propagandası suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Denizli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adresteki dijital malzemelere de el konuldu.

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AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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