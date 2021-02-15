Denizli'de terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
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Denizli'de terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

15.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:55
Denizli'de terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Denizli'de sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 2 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.

Sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheliler, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İfade işleminin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı. Diğer şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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