Denizli'de terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Denizli'de sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Denizli'de sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 2 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.
Sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheliler, eş zamanlı operasyonla yakalandı.
İfade işleminin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı. Diğer şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek