Denizli'de termometreler 41 dereceye kadar çıktı
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Denizli'de termometreler 41 dereceye kadar çıktı

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası Denizli'de, etkisini gösterdi.

Denizli'de termometreler 41 dereceye kadar çıktı
16.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:26

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası Denizli'de, etkisini gösterdi. Şehir merkezinde termometreler 41 dereceyi gösterdi.

Sıcak hava dalgası Türkiye'nin birçok şehrini etkisi altına alırken, Denizli'de termometreler 41 dereceyi gösterdi. Korona virüs (Covid-19) salgını ve Ramazan ayı sebebiyle bazı vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, dışarıya çıkanlar ise gölge alanlarda beklemeyi tercih etti.

Dışarıda olan vatandaşlardan Deniz Yıldız, "Klimaları biraz erken açtık. Kısıtlamayı fazla önemseyen yoktu. Düne kadar bile insanlar iç içe dolaşıyorlardı. Aslında uysak daha iyi olacaktı ama sıcaklar gelince biraz daha iyi oldu. Millet şuanda evinde. Kimse yok sokaklarda" diye konuştu.

Emre Canlı isimli vatandaş ise "Sıcakların artışı halkımızın vatandaşımızın dışarı çıkmamaları için daha da olumlu. Sıcak olduğu zaman insanlar dışarıya çıkmak istemiyor. Genel olarak halkımız evde bunalmıştı salgından dolayı. Sıcakların olması da zaten biraz daha sokağa çıkmayı engelledi. Daha da engeller inşallah. Böyle ümit ediyoruz. Yazlık taraflara akın etmezler inşallah" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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