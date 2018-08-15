Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Temmuz ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, Denizli'de Temmuz ayında bin 461 konut satıldı.

TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli'de konut satışları 2018 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 oranında artarak bin 461 oldu. Bu satışların 759'u ilk satış, 702'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Ardahan, 21 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Bayburt oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1,2'lik payla 24. sırada yer aldı. Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 oranında azalış göstererek 468 oldu. 468 ipotekli satışın 226'sı ilk satış, 242'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 30 bin 405 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 24,5 olurken bu oran Denizli için yüzde 32 olarak gerçekleşti. Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 oranında artış göstererek 993 oldu. Bu satışların 533'ü ilk satış, 460'ı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 93 bin 473 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi. - DENİZLİ