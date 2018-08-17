Denizli'de Temmuz Ayında 47 Şirket ve 37 İşletme Kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, Denizli'de 2018 yılı Temmuz ayında 47 şirket ve 37 işletme kurulurken, aynı ayda 4 şirket, 3 kooperatif ve 24 işletmede kapandı.

TOBB, 2018 yıllı Temmuz ayı şirket kuruluş ve kapanış istatistiklerini açıkladı. Yurt genelindeki illerin verilerini açıklayan TOBB istatistiklerinde Denizli'de yer aldı. Buna göre, Denizli'de Temmuz ayında 47 şirket ve 37 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Verilere göre, kentte aynı dönemde 9 şirket ve 3 kooperatif tasfiye edilirken ayrıca 4 şirket, 3 kooperatif ve 24 gerçek kişi ticari işletmede kapandı. Kentte kurulan ve kapanan şirket, işletme sayısı 2017 yılı Temmuz ayına göre ise azalış gösterdi. 2017 Temmuz ayında Denizli'de 53 şirket ve 53 gerçek kişi ticari işletme açılırken, 6 şirket, 1 kooperatif ve 33 gerçek kişi ticari işletmesinin kapandığı belirtildi. - DENİZLİ