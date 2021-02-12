Denizli'de telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
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Denizli'de telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

12.02.2021 18:35 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:38
Denizli'de telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Denizli'de, kendisini telefonda polis olarak tanıttığı kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Denizli'de, kendisini telefonda polis olarak tanıttığı kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran bir kişi, telefonla arayan şüphelinin kendisini polis olarak tanıttığını, daha sonra da "oğlu ve kızının terör örgütü ile ilgili bir suça karıştığı ve ellerinde olduğu, parmak izleri ile ifadelerinin alındığı, FETÖ'ye para aktardıkları ve savcılıkta olduklarını" söyleyerek para istediğini belirtti.

Korktuğu için 10 yarım altın, 3 bilezik, 27 çeyrek altın, 1 Cumhuriyet altını ve 6 bin 780 lirayı şüpheliye teslim ettiğini anlatan kişi şikayetçi oldu.

Buluşma noktasındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, maskeli ve şapkalı zanlının S.B. olduğunu tespit etti.

İkametinde gözaltına alınan S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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