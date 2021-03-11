Denizli'de telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizli'de telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

11.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:55
Denizli'de telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Denizli'de telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişinin 90 bin lirasını dolandıran zanlı tutuklandı.

Denizli'de telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişinin 90 bin lirasını dolandıran zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine kentte dolandırıcılık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Telefonda kendisini polis olarak tanıtan zanlının, "Oğlun bir suça karıştı ve elimizde. Parmak izleri ile ifadelerini aldık. Evde bulunan altınları tartacağız." dediği kişinin evine giderek 90 bin lirasını dolandırdığı tespit edildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen F.A, operasyonla yakalandı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Birol Güven Aleyna Tilki Esra Dermancıoğlu
Spor Hakan Kutlu Ali Şansalan Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 14:56:34. #1.14#
title