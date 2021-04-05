Denizli'de telefonla dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de telefonla dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de telefonla dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Denizli'de telefonda kendilerini savcı gibi tanıtıp bir kişiyi 100 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Denizli'de telefonda kendilerini savcı gibi tanıtıp bir kişiyi 100 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kentte yalnız yaşayan D.A'yı telefonla arayan ve kendilerini savcı olarak tanıtan kişiler, adının bir soruşturmaya karıştığını, evindeki parayı incelemeleri gerektiğini söyledi.

Evine gelen dolandırıcılara 100 bin lira veren D.A, yakınlarının uyarısıyla dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği 4 zanlı, otomobille kentten ayrılmak üzereyken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Erol Bulut Ozan Tufan Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizli'de telefonla dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 17:58:52. #1.16#
title