Denizli'de telefonla dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Denizli'de telefonda kendilerini savcı gibi tanıtıp bir kişiyi 100 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Denizli'de telefonda kendilerini savcı gibi tanıtıp bir kişiyi 100 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kentte yalnız yaşayan D.A'yı telefonla arayan ve kendilerini savcı olarak tanıtan kişiler, adının bir soruşturmaya karıştığını, evindeki parayı incelemeleri gerektiğini söyledi.

Evine gelen dolandırıcılara 100 bin lira veren D.A, yakınlarının uyarısıyla dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği 4 zanlı, otomobille kentten ayrılmak üzereyken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek