Denizli'de telefon dolandırıcılığından gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde "soruşturmada adınız geçiyor" diyerek vatandaşı dolandırdıkları ileri sürülen iki zanlı tutuklandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde "soruşturmada adınız geçiyor" diyerek vatandaşı dolandırdıkları ileri sürülen iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan M.Ş. (58), 9 Temmuz'da telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ soruşturmasında geçiyor, kayıp altınların sizde olduğu söyleniyor, altınları inceleyip iade edeceğiz" diyen kişilere evindeki yaklaşık 250 bin lira değerindeki altınları verdi.

Bir süre sonra altınların iade edilmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan M.Ş. (58), jandarmaya şikayette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından olayı Y.Ç. (40), T.Y. (18) ve M.O. (33) ile A.A, Ş.K. ve E.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Y.Ç. ve T.Y. ile A.A, Ş.K. ve E.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Y.Ç. ve T.Y. adli makamlarca tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık olayını organize ettiği ileri sürülen ve hakkında 37 ayrı suç kaydı bulunan M.O'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu