Denizli'de, tekstil fabrikasında yangın

DENİZLİ'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede tüm tesise yayıldı.

DENİZLİ'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede tüm tesise yayıldı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın büyük bölümüne yayıldı. Yangından yükselen alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN