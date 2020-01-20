Denizli'de "Teknik tekstile dönüşüm" projesi hayata geçirilecek

20.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:18

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "Teknik tekstile dönüşüm" projesiyle modern bir makine parkı oluşturarak burada ileri teknoloji üretimine odaklanacaklarını bildirdi.

Erdoğan, DTO toplantı salonunda düzenlediği 2019-2020 yılını değerlendirme toplantısında, Facebook İstasyon'un ikincisinin Denizli'de kurulması için imzalanan protokolün ardından gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü ve gerekli yerin ayarlandığını söyledi.



İlki İstanbul'da açılan Facebook İstasyon'un bölgesel ayağını oluşturacak Denizli'deki istasyonun, her yaştan ve her kesimden vatandaşa katkıda bulunacağına inandığını anlatan Erdoğan, bu istasyonun, bireyler ile işletmelerin bilgi teknolojileri uzmanlığını, kişisel gelişimlerini ve kapasitelerini geliştirerek bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandıracağını bildirdi.



Facebook İstasyon'un eğitim, girişimcilik ve istihdam olmak üzere 3 ana alanda çalışacağını anlatan Erdoğan,"İstasyon sayesinde, girişimcilerimiz dijital araçlar yardımıyla satış ve pazarlama yetkinliklerini geliştirilecek ve böylelikle girişimlerini sınır ötesi müşterilere ulaşmasının da desteklenecek. Ayrıca kurulacak bu teknoloji üssüyle birlikte kadınlarımız, gençlerimizi ve KOBİ'lerimizi gelişen teknolojiye ve dünyaya entegre ederek ihracata kazandıracağız." diye konuştu.



Erdoğan yerli otomobille yıllardır kurulan hayalin gerçek olduğunu ve ülkenin bu otomobille lig atladığına dikkati çekerek, Türkiye'nin otomobilinin ülkenin gelecek ve ihracatı açısından çok önemli olduğunu, gurur kaynağı olacak otomobilden 20 adet ön sipariş verdiklerini dile getirdi.

Erdoğan, tamamı Avrupa Birliği'nden 5 milyon avro hibe alındığını belirterek, "Denizli'de 'Teknik tekstile dönüşüm' projemizi hayata geçireceğiz. Organize sanayi bölgesinde 1000 metrekare kapalı yer ayarladık. İsteyen yenilikçi ürünler için burada çalışarak prototip ürün yapabilecek. Bunun için gerekli modern bir makine parkı oluşturacağız. Bu merkezimizde uçak, helikopter, drone, yat, araba ve kayak takımı parçaları elde edilebilecek. Giyilebilir elektronik tekstil ürünleri ile yenilikçi tekstil uygulamaları gerçekleştirilecek." değerlendirmesinde bulundu.



Ayrıca kurulacak tesiste kozmetik ve damar içi ilaç uygulamaları ürünleri gibi katma değeri yüksek konular üzerinde çalışma imkanının sağlanabileceğini dile getiren Erdoğan, fonksiyonel kumaş elde etmeye ve plazma teknolojisine yönelik uygulamaların hayata geçirilebileceğini sözlerine ekledi.



Erdoğan, kentin yabancı yatırımların gözdesi halinde geldiğini ifade ederek, "93 yıllık oda tarihimizde 2 yıl öncesinde 56 olan yabancı ortaklı firma sayımız yüzde 330 artışla 185 oldu. Bu ülkelerin başında Almanya, İtalya, Rusya, Suriye ve Fransa geliyor." dedi.

Kaynak: AA