Denizli'de tek kişilik haneler arttı

Tek kişilik hanehalkı oranının giderek arttığı Denizli'de, ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,95 olarak ölçüldü.

Tek kişilik hanehalkı oranının giderek arttığı Denizli'de, ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,95 olarak ölçüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 İstatistiklerle Aile verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre; 2020 yılında Denizli'de ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,95 kişi olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,30 kişi olurken, ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 5,75 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkari illeri izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili 2,66 kişi ile Tunceli ve 2,68 kişi ile Eskişehir illeri izledi. Denizli ise 2,95 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü ile 55. sırada yer aldı.

Tek kişilik hanehalkı oranı arttı

Denizli'de tek kişilik hanehalkı oranı 2019 yılında yüzde 18,9 iken, 2020 yılında yüzde 20,1'e yükseldi. Tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 28,7 ile Gümüşhane oldu. Bu ili yüzde 27,9 ile Tunceli ve yüzde 26,7 ile Giresun izledi. Tek kişilik hanehalkı oranının en düşük olduğu il yüzde 10,2 ile Diyarbakır oldu. Bu ili yüzde 10,4 ile Van, yüzde 10,5 ile Batman izledi. Denizli ise tek kişilik hanehalkı oranının en yüksek olduğu 35. il oldu.

Denizli ilinde bulunan 344 bin 422 hanehalkı, tiplerine göre incelendiğinde tek kişilik hanehalkı sayısı yüzde 20.1 ile 69 bin 144 kişi, tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı yüzde 66,2 ile 227 bin 975 kişi, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı sayısı yüzde 11.7 ile 40 bin 448 kişi) ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı sayısı yüzde 2 ile 6 bin 855 kişi olarak gerçekleşti.

Çekirdek ailelerin yüzde 59,4'ü eşler ve çocuklardan oluşuyor

Denizli ilindeki çekirdek aileler türlerine göre incelendiğinde; sadece eşlerden oluşan çekirdek aile sayısı yüzde 25.8 ile 58 bin 755 kişi, eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı yüzde 59.4 ile 135 501 kişi, tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı yüzde 14.8 ile 33 bin 719 olarak gerçekleşti.

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerin yüzde 23,8'i olan 8 bin 41 aile baba ve çocuklardan oluşurken, yüzde 76,2'si olan 25 bin 678 aile ise anne ve çocuklardan oluştu.

Evliliklerin yüzde 1,2'si akraba evliliği

2020 yılında Denizli ilinde gerçekleşen 6 bin 169 evliliğin yüzde 1,2'si olan 73 evlilik akraba evliliği oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı