Denizli'de tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

11.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:32

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı ev, kullanılamaz hale geldi.

Sevindik Mahallesinde Himmet Acan ve ailesinin yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA