Denizli'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bankalardan kredi kullanamayan vatandaşlara yüksek faizle para temin ettikleri, borçların ödenmesine rağmen senetleri vermeyerek icra takibi başlattıkları ve tehditle para istedikleri suçlamasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda çek, senet, takip dosyası ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "tefecilik ve yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu