Denizli'de tedbirlere uymayan 86 kişiye 77 bin 400 TL ceza
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Denizli'de tedbirlere uymayan 86 kişiye 77 bin 400 TL ceza

Denizli'de tedbirlere uymayan 86 kişiye 77 bin 400 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 86 kişiye toplam 77 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 86 kişiye toplam 77 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 14 ile 20 Haziran 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen hafta sonu 37 kişiye 33 bin 300 TL, hafta içi 49 kişiye 44 bin 100 TL idari para cezası uygulandı. Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 86 vatandaşa 77 bin 400 TL idari para cezası uygulanmış oldu.

Öte yandan, maske takma kuralına uymayan 5 kişiye ise 4 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Denizli'de tedbirlere uymayan 86 kişiye 77 bin 400 TL ceza - Haberler
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