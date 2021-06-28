Denizli'de tedbirlere uymayan 70 kişiye 63 bin TL ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 70 kişiye toplam 63 bin TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 70 kişiye toplam 63 bin TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 21 ile 27 Haziran 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen hafta sonu 27 kişiye 24 bin 300 TL, hafta içi 43 kişiye 38 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 70 vatandaşa 63 bin TL idari para cezası uygulanmış oldu.

Öte yandan, maske takma ve sosyal mesafe kuralına uymayan 12 kişiye ise 10 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı