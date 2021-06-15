Denizli'de tedbirlere uymayan 273 kişiye 245 bin 700 TL ceza
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Denizli'de tedbirlere uymayan 273 kişiye 245 bin 700 TL ceza

Denizli'de tedbirlere uymayan 273 kişiye 245 bin 700 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 273 kişiye toplam 245 bin 700 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymayan 273 kişiye toplam 245 bin 700 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 7 ile 13 Haziran 2021 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetlemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda bulunan vatandaşlar ve sürücüler tek tek kontrol edildi. Kontrol sırasında kuralara uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen hafta sonu 124 kişiye 111 bin 600 TL, hafta içi 149 kişiye 134 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

Böylelikle son bir hafta içerisinde toplamda 273 vatandaşa 245 bin 700 TL idari para cezası uygulanmış oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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