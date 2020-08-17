Denizli'de Tavas kurbağasının yayılış gösterdiği 9,16 hektarlık alan koruma altına alındı
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Denizli'de Tavas kurbağasının yayılış gösterdiği 9,16 hektarlık alan koruma altına alındı

Denizli'de Tavas kurbağasının yayılış gösterdiği 9,16 hektarlık alan koruma altına alındı Denizli'nin Tavas ilçe sınırları içerisinde yer alan Çakıroluk mevki taşıdığı doğal kaynak değerleri sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 10 hektarlık alan Tabiatı Koruma Alanı ilan edildi.

17.08.2020 18:06 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:11

Denizli'de Tavas kurbağasının yayılış gösterdiği 9,16 hektarlık alan koruma altına alındı

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçe sınırları içerisinde yer alan Çakıroluk mevki taşıdığı doğal kaynak değerleri sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 10 hektarlık alan Tabiatı Koruma Alanı ilan edildi. Koruma altına alınan bölgede endemik olan Tavas Kurbağası (Rana tavasensis) yayılış göstermektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı ülkenin kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerine sahip yönlerini koruma ile kullanma dengesini gözeterek gelecek kuşaklara milli bir miras olarak bırakmak amacı ile Milli Parklar Kanunu'na göre Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı olarak Tavas ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çakıroluk Mevkiinde taşıdığı doğal kaynak değerleri sebebiyle 28 Temmuz 2020 tarihinde 9,16 hektarlık alan koruma altına alındığı bildirildi.

"Taşıdığı doğal kaynak değerleri sebebiyle Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmiştir"

Yayınlanan açıklama şöyle; "Tarım ve Orman Bakanlığı ülkemizin kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerine sahip yönlerini koruma-kullanma dengesini gözeterek gelecek kuşaklara milli bir miras olarak bırakmak amacıyla 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu'na göre Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı olarak koruma altına almaktadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan etüt çalışmaları neticesinde Denizli ili Tavas ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çakıroluk Mevkiinde taşıdığı doğal kaynak değerleri sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 28 Tenmuz 2020 tarihinde 9,16 hektarlık alan Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmiştir. Biyolojik Çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan Tabiatı Koruma Alanı içerisinde aynı zamanda Anadolu'ya özgü dağ kurbağalarından olan endemik Tavas Kurbağası (Rana tavasensis) türü yayılış göstermektedir. Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılında Tür Eylem Planı hazırlanarak koruma altına alınan ve izlemeleri gerçekleştirilen Tavas Kurbağası'nın üreme ve yayılış alanı çit ile çevrilmiş ve türün habitatına bilgilendirme tabelası yaptırılarak farkındalık sağlanmıştır. Yine Tabiatı Koruma Alanı içerisinde yer alan ve Tavas Kurbağasının yaşam alanına oldukça yakın bir konumda olan eski yangın gözetleme kulesinin Tavas Kurbağası Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezine dönüştürülmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi arasında protokol imzalanması planlanmaktadır."

Denizli'de Tavas kurbağasının yayılış gösterdiği 9,16 hektarlık alan koruma altına alındı

Kaynak: İHA

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