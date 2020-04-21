Denizli'de taşıma bandından düşen kaynak ustası yaşamını yitirdi Denizli'nin Serinhisar ilçesinde taş ocağında taşıma bandından düşen kaynak ustası hayatını kaybetti.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde taş ocağında taşıma bandından düşen kaynak ustası hayatını kaybetti.

Pınarcık Mahallesi'ndeki bir taş ocağında tamir için taşıma bandının üzerine çıkan kaynak ustası Bilal Pesin (40), yaklaşık 4 metre yüksekten düştü.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Pesin, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA