Denizli'de taşıma bandından düşen kaynak ustası yaşamını yitirdi
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde taş ocağında taşıma bandından düşen kaynak ustası hayatını kaybetti.
21.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:46
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde taş ocağında taşıma bandından düşen kaynak ustası hayatını kaybetti.
Pınarcık Mahallesi'ndeki bir taş ocağında tamir için taşıma bandının üzerine çıkan kaynak ustası Bilal Pesin (40), yaklaşık 4 metre yüksekten düştü.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan Pesin, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA