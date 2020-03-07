Denizli'de tartıştığı dayısını pompalı tüfekle yaralayan yeğen yakalandı

07.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 07.03.2020 21:24

Denizli'nin Çivril ilçesinde tartıştığı dayısını pompalı tüfekle ağır yaralayan kişi, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kıralan Mahallesi'nde Osman K. ile yeğeni Ahmet A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A, pombalı tüfekle dayısı Osman K'ye ateş etti.

Vücudunun değişik yerlerinden yaralanan Osman K, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Osman K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan yeğen Ahmet A, jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

Kaynak: AA