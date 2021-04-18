Denizli'de, tartıştığı babasını bıçakladı
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Denizli'de, tartıştığı babasını bıçakladı

Denizli'de, tartıştığı babasını bıçakladı
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tartıştığı oğlu Murat Ç. (37), tarafından bıçaklanan Mehmet Emin Ç. (67), ağır yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tartıştığı oğlu Murat Ç. (37), tarafından bıçaklanan Mehmet Emin Ç. (67), ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Anafartalar Mahallesi 2162 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Murat Ç., bilinmeyen nedenle babası Mehmet Emin Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Ç., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babası Mehmet Emin Ç.'yi göğüs, bacak ve sırtından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Emin Ç., yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Murat Ç. ise olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Tedaviye alınan Mehmet Emin Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Denizli'de, tartıştığı babasını bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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