Denizli'de tarlasında hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı Denizli'nin Honaz ilçesinde tarlasında yetiştirdiği hint keneviri bitkisi için bidonla su taşıyan kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde tarlasında yetiştirdiği hint keneviri bitkisi için bidonla su taşıyan kişi gözaltına alındı.

Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürlek Mahallesinde devriye gezerken, durumundan şüphelendikleri bir kişinin elinde su dolu bidonla tarlaya doğru gittiğini gördü.

Şahsı takip eden jandarma ekipleri, 35 yaşındaki S.Y'nin bidon ile kenevirleri suladığını tespit etti.

Tarlasında 100 kök hint keneviri ele geçirilen S.Y, gözaltına alındı.

Kaynak: AA